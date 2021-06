Lentini, 43enne arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Entra in macelleria, già ubriaco, e pretende di avere della carne senza pagare, al rifiuto del titolare dell'esercizio commerciale, tanta di sfondare la vetrina con la sua auto.

E' accaduto a Lentini dove i Carabinieri hanno arrestato ieri sera un 43enne pugliese per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

All’arrivo dei militari, l’uomo anziché calmarsi, ha iniziato ad inveire anche contro di loro e, salito a bordo della propria autovettura, si è dato alla fuga per le vie del paese. Dopo un breve inseguimento e una colluttazione, durante la quale i carabinieri si sono visti costretti a usare lo spray al peperoncino, è stato bloccato.

Per il 43enne sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.