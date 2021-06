Siracusa, solarium sbarcadero spostato: Consulta Civica: "Poco sicuro"

Cambia posizione il solarium dello sbarcadero Santa Luciaa Siracusa: quest'anno sarà montato sul lato di mare all’interno del porticciolo, protetto dal piccolo braccio. L'intento dell’amministrazione comunale è quello di poterlo lasciare in sicurezza fino a novembre senza che le mareggiate possano danneggiarlo.

Perplessità vengono espresse dalla Consulta civica e dal suo presidente, Damiano De Simone: "Dopo una attenta lettura all’ordinanza di sicurezza balneare, emessa dalla Capitaneria di porto di Siracusa – spiega De Simone – la scelta di realizzare il solarer la possibile non salubrità delle acque".

Da qui l'invito rivolto all’amministrazione comunale a riposizionare il solarium nella parte esterna del molo sopraflutto, "garantendo, a residenti e turisti, la balneazione in acque libere, certamente più salubri e sicure rispetto ad un bacino portuale angusto, all'interno del quale, invece, sarebbero auspicabili intervento serio di bonifica".