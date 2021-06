Siracusa, contributo della CamCom all'Inda: Consulta provinciale "Meccanismo virtuoso"

"E' un meccanismo virtuoso quello che si è consumato nei giorni scorsi con il via libera della giunta della Camera di Commercio del Sud-Est, per la prima volta, ad un cospicuo contributo economico a sostegno della stagione 2021 degli spettacoli classici della Fondazione Inda".

A sostenerlo sono le associazioni di categoria che compongono la Consulta provinciale, coordinata dal presidente provinciale di Confcooperative, Enzo Rindinella.

"La Consulta - fa sapere Rindinella - ha sostenuto, con un documento sottoposto alla giunta della Camera di Commercio, la richiesta di sostegno avanzata dal sovrintendente della Fondazione Inda Antonio Calbi per poter organizzare la 56esima stagione degli spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa con maggiore serenità. Gli indubbi rilevanti benefici economici che la realizzazione della stagione teatrale del 2021 - prosegue - apporterà alla filiera culturale e turistica, così come a tutte le altre attività imprenditoriali dell’intero sud-est Sicilia in questo periodo di grave crisi, rappresenteranno un vero e proprio volano di ripresa per il nostro territorio".