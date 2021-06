Siracusa, il sindaco Italia agli studenti maturandi: "Vi auguro di compiere le vostre scelte e di essere liberi"

Una lettera aperta agli studenti maturandi siracusani che ha come mittente il sindaco, Francesco Italia.

Una breve scritto nel quale il primo cittadino punta l'attenzione su un momento importante per ogni ragazzo e ragazza, quello degli esami di maturità e che non può prescindere da ciò che la pandemia ha significato per loro: "Avete affrontato due anni scolastici imprevedibili: gli anni dello sport negato, degli amici a distanza, dei sorrisi mascherati, degli abbracci vietati, delle feste impossibili. Con pazienza e capacità di adattamento, insieme ai vostri professori, avete affrontato la didattica a distanza: il microfono che non funziona, la connessione lenta, il computer in crash, l’applicazione buggata.

Adesso vi aspetta l’esame finale, un passaggio necessario che inaugura una nuova dimensione della vostra vita, la “maturità”. Adesso che siete “quasi maturi” per prendere le vostre vite per mano e farne capolavori, inediti e straordinari, vorrei farvi una domanda: vi siete mai chiesti qual è il vostro impatto sul mondo?"

Una domanda che invita alla riflessione i ragazzi sulle loro azioni quotidiane e che si trasforma in un forte incoraggiamento:

"Vivete una stagione straordinaria. Non sprecatela, lasciando che siano altri a scegliere per voi. Non pensate mai di essere solo un numero all’interno di una statistica, o di essere ininfluenti. Ciascuno di voi, singolarmente, ha gli strumenti per determinare il cambiamento. più inclusivo e comprensivo, accogliente, pulito, generoso, attraente, coinvolgente, sano".

Poi l'augurio finale: "Vi auguro il coraggio di compiere la scelta più scomoda, quella che vi mette in discussione, che sentite più vostra. Perché solo quando sarete in grado di ascoltare voi stessi nel profondo, solamente allora, sarete liberi".