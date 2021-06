Siracusa, formazione per vigili del fuoco volontari dei distaccamenti di Sortino e Pachino

È in fase di conclusione al Comando di Siracusa il corso di formazione per vigili del fuoco volontari per i distaccamenti di Sortino e Pachino.

Il corso teorico-pratico della durata di 120 ore si è svolto presso la sede centrale di via Von Platen e a cura degli istruttori del Comando che hanno fornito ai 18 allievi le nozioni di chimica e fisica del fuoco e illustrato le tecniche professionali per contrastare gli incendi.

I vigili del fuoco dei distaccamenti Volontari costituiscono una risorsa importante: offrono la propria disponibilità per garantire a turno l’operatività della sede e vengono retribuiti per i servizi di soccorso tecnico urgente effettivamente prestati.