Noto, violano il rimpatrio con foglio di via obbligatorio: coniugi denunciati

Denuncia per due coniugi di Noto di 19 e 21 anni per non aver osservato un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Il provvedimento, emesso l'11 maggio dal Questore di Vercelli per ragioni di sicurezza pubblica, prevedeva il divieto di ritorno per tre anni a Vercelli e la presentazione in Commissariato a Noto entro 2 giorni dalla notifica.

La coppia non si è presentata né ha giustificato in alcun modo la violazione del provvedimento di cui è destinataria.