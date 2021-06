Buoni pasto per dipendenti del 118: in provincia di Siracusa per 172 operatori

Buoni pasto per i dipendenti del servizio 118 siciliani. Ne dà l'annuncio la Fp Cisl siciliana dopo l’intesa raggiunta con i vertici aziendali della Seus 118.

In provincia di Siracusa sono interessati 172 operatori. Un risultato a cui va aggiunto pure il riconoscimento del bonus Covid.

“E’ un ulteriore tassello del percorso particolarmente importante che la Cisl Fp ha intrapreso – ha spiegato il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi – considerando il ruolo e la funzione che il personale del 118 ha svolto in questi ultimi sedici mesi durante i quali gli operatori sono stati sempre in prima linea a diretto contatto con i contagiati Covid”.

Un comparto che sarà interessato a breve anche dalle elezioni delle Rls, le Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, le cui votazioni saranno su base provinciale, con i lavoratori che per la prima volta potranno votare e scegliere il candidato prescelto della provincia in cui svolgono l’attività.