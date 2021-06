Vaccini, prenotazioni per tutte le fasce d'età: scattano da oggi per gli over 16

Al via anche in Sicilia, a partire da oggi, le prenotazioni per le vaccinazioni antiCovid per chi ha tra 16 e 39 anni. Si tratta di un target che comprende oltre un milione e trecentomila persone per le quali verranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria e Janssen (monodose).

"È un'occasione da non perdere - dice il presidente della Regione Nello Musumeci - per arrivare il prima possibile all'immunizzazione di massa: solo in questo modo potremo affrontare i prossimi mesi con più serenità. Mettersi al sicuro, con il vaccino, è l'unica strada possibile per uscire presto e definitivamente dal tunnel della pandemia".

Intanto è in arrivo un grosso quantitativo di vaccini: il corriere espresso Sda di Poste Italiane provvederà, a partire da domani, la consegna in Sicilia di 113.300 vaccini anti-Covid, di cui 85.800 dosi di Astrazeneca e 27.500 Johnson & Johnson.

A Siracusa sono destinate 6.900 dosi di AstraZeneca e 2.200 del monodose Janssen.

Così la distribuzione nelle altre farmacie ospedaliere di Giarre (rispettivamente 19.200 Astrazeneca - 6.050 Janssen), Milazzo (10.800 - 3.450), Enna (2.800 - 900), Palermo (21.200 - 6.850), Erice (7.400 - 2.400), Ragusa (5.500 - 1.800), Agrigento (7.500 - 2.400) e Caltanissetta (4.500 - 1.450).