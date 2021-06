Hub vaccinale del polo industriale, sopralluogo del sindaco di Melilli

Sopralluogo all’Hub vaccinale multiaziendale del polo industriale, all’interno della sede del dopolavoro di Isab-Lukoil ieri da parte del sindaco di Melilli, Giuseppe Carta.

Insieme al presiedete di Confindustria, Diego Bivona e ai vertici delle aziende industriali, il primo cittadino di Melilli ha incontrato il personale medico e infermieristico della struttura, i volontari e alcuni utenti in attesa della somministrazione del vaccino.

“Si tratta - ha commentato Carta - di una struttura d’eccellenza nata in brevissimo tempo con l’obiettivo di tutelare la salute di tutti i lavoratori della zona industriale e che permetterà di riportare i processi produttivi alla normalità. Questo hub, oltre ad aumentare la velocità nella somministrazione dei vaccini e far raggiungere più velocemente l’immunità di gregge, alleggerisce il lavoro dei centri vaccinali della nostra provincia e in tal senso - ha concluso - ho avuto rassicurazioni su una possibile apertura della struttura ai residenti di Città Giardino e delle zone limitrofe”.