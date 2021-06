Augusta, minacce e atti persecutori verso la ex compagna: denunciato 40enne

Un uomo di 40 anni di Augusta, denunciato per minacce gravi e atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex compagna e violazione del divieto di avvicinamento cui era già sottoposto.

L’uomo avrebbe ripetutamente minacciato la donna, molestandola con continui pedinamenti e appostamenti, tali da generare nella vittima una grande paura per la propria incolumità, per quella delle loro due figlie minori e dei propri genitori, questi ultimi presi mira dall'uomo che li riteneva complici di presunti tradimenti che avrebbe subito dalla ex.