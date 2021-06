Siracusa, rinvenute 30 dosi di hashish in una piccionaia abbandonata

Inteso controllo del territorio nei giorni scorsi a Siracusa da parte dei Carabinieri della Compagnia.

Verifiche su una settantina di persone e una cinquantina di veicoli, con diverse sanzioni per infrazioni al codice della strada, quali la mancanza di copertura assicurativa, la guida al cellulare e senza la patente.

Una trentottenne siracusana è stata denunciata perché in possesso di un coltello con lama di sette centimetri nascosto all’interno della sacca laterale della sua bicicletta.

In via Don Luigi Sturzo, in una piccionaia abbandonata, i militari hanno trovato trenta dosi di hashish, per circa 14 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti e nei prossimi giorni verranno compiuti ulteriori accertamenti per accertarne la qualità, l’origine ed identificare chi lo custodiva.

Infine, sono state elevate alcune sanzioni amministrative, per violazione del coprifuoco.