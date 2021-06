Canicattini: prorogata la chiusura di scuole, aree pubbliche, uffici comunali

Rimangono alti i numeri dei contagi Covid a Canicattini Bagni: oggi si contano 36 positivi e 27 in isolamento.

Da qui la decisione del sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, prorogare fino a domenica 6 giugno i provvedimenti restrittivi di chiusura. Restano, dunue, chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado in presenza, le aree pubbliche, gli uffici comunali e il mercato settimanale di venerdì 4 giugno. Rimane in vigore anche il divieto di consumazione di cibi e bevande negli spazi aperti.