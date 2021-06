Priolo, Festa della Repubblica: consegna degli attestati di gratitudine

Questa mattina il primo dei due eventi organizzati dall’amministrazione comunale di Priolo e dalla presidenza del Consiglio, per celebrare la Festa della Repubblica.

La manifestazione, all’esterno del Palazzo Municipale, ha preso il via con l’esecuzione dell’inno di Mameli, a cura del I e II Istituto Comprensivo. I piccoli studenti hanno allietato i presenti per tutta la manifestazione, insieme alla giovane Bianca Tarascio. Durante la manifestazione sono stati consegnati attestati di gratitudine alle Forze dell’ordine e alle associazioni di volontariato: al Disaster Manager Gianni Attard, alla Protezione Civile, al Comandante della Polizia Municipale, Giovanni Mignosa, alle cooperative, alla Confraternita di Misericordia e al suo presidente, Samuele Castrogiovanni.

La manifestazione è poi continuata all’interno del Palazzo Municipale, nell’aula consiliare, con l’ubicazione, per la prima volta, delle bandiere europea, italiana e siciliana. È seguita l’inaugurazione della bacheca universitaria, dove saranno raccolte le tesi di laurea degli studenti priolesi, e del progetto la “Bellezza di Priolo Gargallo”, con la consegna degli attestati a tutti i partecipanti, che con le loro opere hanno contribuito ad abbellire l’aula consiliare.

Domani, alle 9:30, deposizione di una corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti.