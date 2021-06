Siracusa, Granata bacchetta Inda e Architettura: "Sedi con facciate in condizioni pietose"

Interventi immediati sulle facciate delle sedi Istituzionali di Inda e Architettura: la sollecitazione arriva dall'assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata.

“Sono due delle realtà simbolo della diffusione della cultura e della “Bellezza” nella nostra città - scrive - che, come tali, devono essere coerenti anche nella immagine. Entrando nel piazzale delle Armi del Maniace è inaccettabile lo spettacolo di una facciata in condizioni pietose; così come, risalendo via Cavour e costeggiando la facciata secondaria di Palazzo Greco, si resta indignati.

Questa noncuranza nella gestione del proprio patrimonio e della propria immagine - insiste Granata - è inaccettabile soprattutto perché si tratta di interventi che richiedono una decina di giorni di lavoro e una spesa certo affrontabile".

L'assessore non ha peli sulla lingua e punta l'indice contro i due enti, colpevoli di non dedicare le giuste attenzioni alle rispettive sedi.