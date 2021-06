Siracusa, "Ora viene il bello": oggi la Notte dei Santuari

“Ora viene il Bello” è il grande contenitore proposto dall’Ufficio nazionale per la Pastorale turismo e sport per l’estate 2021.

Si inizia oggi, martedì 1 giugno, con La Notte dei Santuari, che prevede un tratto di cammino di avvicinamento al Santuario, un momento di celebrazione al Santuario (possibilmente all’esterno) e un secondo tratto di cammino verso casa. Il tutto scandito da un percorso spirituale accompagnato da Dante. In Diocesi partecipano il Santuario della Madonna delle Lacrime: alle 18.15 recita del Santo Rosario, alle 19.00 la messa, alle 19.30 il rito di apertura della Porta della Speranza e accensione della Lampada; il Santuario diocesano dei Santi martiri Alfio, Filadelfo e Cirino a Lentini: alle 20.30 venerazione dei simulacri dei Santi martiri, preghiera ai martiri e rito di accensione della Lampada; la Basilica Santuario San Sebastiano a Melilli, alle 17.15, rito dell’apertura della Porta della Speranza e accensione della Lampada, alle 17.45 recita del rosario e preghiera della novena a San Sebastiano, e alle 18.15 la messa; infine il Santuario dell’Annunziata a Francofonte, alle ore 19 apertura della porta della Speranza e celebrazione della messa.

Evento conclusivo, il 17 settembre, il Pellegrino Dei che prevede il pellegrinaggio verso il Santuario più importante della Diocesi con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo.