Siracusa, bando servizio idrico integrato: i sindacati dei chimici "Criticità sulla clausola sociale"

Stato di agitazione e blocco delle prestazioni strordinarie sono stati indetti dai sindacati dei chimici di Cgil, Cisl e Uil riguardo la gestione del Sistema idrico integrato a Siracusa.

Per giovedì mattina, 3 giugno, è stato organizzato un sit-in di protesta, insieme ai lavoratori della Siam, davanti Palazzo Vermexio. a causa di "importanti criticità" sulla clausola sociale e sul mantenimento dei livelli occupazionali attuali riscontrati nel bando di gara pubblicato dal Comune di Siracusa.

l’amministrazione comunale rimane indifferente alle preoccupazioni sollevate dal sindacato unitario.

"Il futuro dei lavoratori - spiegano in una nota le segreterie territoriali di Filctem, Femca e Uiltec - non è garantito dalla clausola sociale inserita nel bando della gara ponte, in quanto non specifica per il settore e, inoltre, insieme al disciplinare di gara che premia chi presenta progetti di gestione e di organizzazione più snelli, mette seriamente a rischio la professionalità e il futuro di questi lavoratori".