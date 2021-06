Canicattini, 2 chili di marijuana tra la casa e un capanno: un arresto

Abitazioni, garage ed esercizi commerciali passati al setaccio dai Carabinieri a Canicattini Bagni con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori “Sicilia” e di una unità cinofila del Nucleo di Nicolosi.

Grazie al fiuto del labrador, Ivan, i militari dell'Arma hanno rinvenuto, occultati all’interno di un mobile della cucina e in un capanno posizionato all’esterno dell’abitazione di un quarantottenne, quasi 2 chili di marijuana pronta per essere spacciata.

L’uomo è stato arrestato in attesa delle determinazioni del Tribunale di Siracusa.