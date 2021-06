Noto, in auto con pezzi di ricambio per moto rubati: denunciati 2 catanesi

Sono stati sorpresi in auto, intorno all’una di notte, in prossimità dello svincolo autostradale della A18 per Noto ad un posto di blocco della Polizia.

A bordo 2 catanesi di 34 e 19 anni, già noti alle forze dell'ordine.

Nell’auto i poliziotti hanno rinvenuto un blocco motore marca Honda e una targa di un motociclo di una Honda SH 125. I ricambi sono risultati essere stati rubati.

Pertanto, a caricp dei due, è scattata la denuncia per ricettazione in concorso oltre che la sanzione per la violazione del coprifuoco.

In tre giorni, intanto, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune netino sono state identificate 120 persone e controllati 73 veicoli con 21 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Altre 8 persone sono state multate per violazioni della normativa anti covid.

In l'ammontare delle sanzioni ammonta a 13.000 euro.