Stagione 2021 al teatro greco: 7 “Giornate siracusane” e agevolazioni per i ragazzi fino a 14 anni

Conferma anche per la Stagione 2021 al Teatro Greco di Siracusa le agevolazioni per i residenti e per i giovani.

Dal 3 luglio al 21 agosto in occasione della messa in scena di Coefore Eumenidi di Eschilo, Baccanti di Euripide e Nuvole di Aristofane, saranno sette le date nelle quali chi risiede in provincia di Siracusa, esibendo un documento di riconoscimento, potrà acquistare fino a un massimo di due biglietti al prezzo di 15 euro ciascuno. Le Giornate siracusane sono previste il 7 e 25 luglio per Coefore Eumenidi, l’8 e il 18 luglio e l’8 agosto per Baccanti, il 5 e il 15 agosto per Nuvole. I biglietti per le Giornate siracusane saranno acquistabili a partire da lunedì 7 giugno, esclusivamente di presenza, sia alla biglietteria di corso Matteotti che al botteghino del Teatro Greco.

Agevolazioni anche per i ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni che potranno acquistare, in qualunque data, un biglietto per i settori numerati al prezzo di 30 euro e per i settori numerati alti (l’ex settore non numerato) al prezzo di 15 euro.