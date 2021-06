Noto, tassa di soggiorno sospesa fino al 31 dicembre 2021

Tassa di soggiorno sospesa a Noto fino al 31 dicembre 2021.

La giunta Bonfanti, riprendendo la decisione assunta nel 2020, ha dato l’ok all’esenzione e pertanto i turisti che pernotteranno nelle strutture ricettive che ricadono nel territorio comunale saranno esonerati dal pagamento dell’imposta.

“Un’ulteriore iniziativa per favorire il turismo in città - spiega il sindaco Bonfanti - in un momento di ripresa e ripartenza del settore rappresentato dalla stagione turistica ormai alle porte”.