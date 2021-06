Impianto fotovoltaico a Canicattini, anche Europa Verde Siracusa contraria

Annullamento del parere positivo alla Via del progetto di realizzazione di un mega impianto fotovoltaico alle porte di Canicattini Bagni e individuazione di un altro sito in una delle tante aree dismesse presenti nella provincia.

Queste le richieste avanzate da Salvo La Delfa e Giusi Nanè Co-portavoce di Europa Verde Siracusa

"Pur condividendo la necessità di Incrementare la produzione di energia elettrica tramite utilizzo della risorsa solare, obiettivo fondamentale per ridurre le emissioni climalteranti - si legge nella nota - non si comprende la ratio con cui l'assessorato regionale ha dato parere positivo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in un terreno a destinazione agricola e a verde pubblico. L'aggiornamento del piano Energetico - viene spiegato - sottolinea che solo in mancanza di aree dismesse si può ricorrere a terreni agricoli degradati (non produttivi) per limitare il consumo di suolo utile per altre attività e nel caso in cui nemmeno questi fossero disponibili a terreni agricoli produttivi valutando le azioni per favorire lo sviluppo dell'agro fotovoltaico".