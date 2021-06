Vaccini, approvato l'utilizzo di Pfizer tra i 12 ed i 15 anni

L'Agenzia italiana del farmaco, l'Aifa - come quella europea Ema 3 giorni fa - hanno approvato l'utilizzo di Pfizer tra i 12 ed i 15 anni.

"I dati disponibili dimostrano l'efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età", rassicura Aifa. "Gli Stati membri possono ora decidere di estendere la loro campagna ai più giovani", dice la commissaria Ue alla Salute, Stella Kiyriakides.