In aumento i positivi tra i giovani a Palazzolo Acreide, il sindaco Gallo: "Scuole chiuse fino a sabato 5 giugno"

Torna a complicarsi la situazione covid a Palazzolo Acreide.

Ieri sera i sindaco, Salvatore Gallo attraverso un video si social ha informato la cittadinanza di un aumento dei positivi tra i più giovani.

Da qui la decisione, presa di concerto con l'Asp, di chiudere, a partire da oggi, le scuole di ogni ordine e grado, per effettuare la sanificazione.

"Nelle prossime ore - ha detto ancora Gallo - molti familiari dei ragazzi risultati positivi al molecolare, saranno sottoposti a tampone. I ragazzi tutti dovranno evitare di assembrarsi fuori casa. Stiamo chiudendo le scuole per evitare il peggio, per evitare che nei prossimi giorni si possa arrivare a una probabile zona rossa. I giovani - ha concluso l'appello il primo cittadino - in questo momento sono i più esposti al covid perché non sono ancora vaccinati".

Altri due Comuni della provincia di Siracusa sono stati in questi giorni alle prese con contagi in aumento: a Canicattini Bagni, il sindaco Marilena Miceli ha chiuso scuole, uffici comunali e aree pubbliche complessivamente per una settimana, e Francofonte, dove il sindaco, Daniele Lentini ha rivolto un appello ai suoi concittadini invitandoli al rispetto delle regole e a sottoporsi alla vaccinazione per evitare di dover, tra qualche mese, affrontare un "autunno difficile".