L'Aita Mari verso il porto di Augusta: 50 migranti a bordo

E' il porto di Augusta l'approdo indicato alla Aita Mari, l'imbarcazione della organizzazione spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, che ha soccorso 50 persone su un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale, e che per 4 giorni ha navigato in attesa della assegnazione di un porto di sbarco tra Ragusa e Siracusa.

L'arrivo al porto megarese è previsto per le 22.

"Le 50 persone salvate, tra cui quattro minori non accompagnati - fanno sapere dalla Aita Mari - sono in buono stato di salute".