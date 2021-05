Coppia di turisti gay aggrediti a Palermo, Noi Albergatori Siracusa: "Saremo ben lieti di ospitarli"

Lanciato anche da Siracusa l'invito ad ospitare la coppia di turisti gay, aggredita a Palermo.

A farlo è Giuseppe Rosano, presidente di Noi albergatori: “Terra generosa e ospitale, la Sicilia non può e non deve essere identificata con tali, isolati, spregevoli episodi che non ci appartengono e che condanniamo con forza. E, benché sia poca cosa e comprendendo quanto difficile sia dimenticare ciò che è accaduto, desidero invitare, a nome della categoria alberghiera aretusea, la coppia di turisti a Siracusa. Saranno nostri graditissimi ospiti e saremo ben lieti di accompagnarli, anche tramite un’auto privata con autista, alla scoperta dei più bei posti di Siracusa. Spero che i due turisti accettino il nostro invito e possano passare una rilassante vacanza a Siracusa, che si è sempre contraddistinta per uno straordinario senso dell’accoglienza e dell’inclusione”.