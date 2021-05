Siracusa, presentazione stagioni Inda 2021 e 2022: ci sarà anche il ministro Franceschini

E' previsto anche l'intervento del ministro della Cultura, Dario Franceschini alla presentazione delle Stagioni 2021 e 2022 della Fondazione Inda al teatro greco. Insieme a Franceschini, parteciperanno il presidente della Regione, Nello Musumeci, il presidente della Fondazione, Francesco Italia, il consigliere delegato dell’Inda, Marina Valensise, il sovrintendente, Antonio Calbi, i registi e i rappresentanti degli sponsor.

L'appuntamento è per venerdì 4 giugno. In quel'occasione sarà presentata anche la mostra Orestea atto secondo, la cui inaugurazione è prevista per il primo luglio 2021. L'esposizione resterà aperta al pubblico fino il 30 settembre 2022.

La presentazione, con inizio alle 11, sarà trasmessa in streaming attraverso la piattaforma Zoom e in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Inda.