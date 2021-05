Melilli, al via 4 Puc per 29 percettori del Reddito di cittadinanza

Disco verde a Melilli ai Progetti di Utilità Collettiva, che coinvolgeranno il territorio del Comune e delle frazioni di Villasmundo e Città Giardino.

Si tratta di 4 progetti che impegneranno 29 percettori di Reddito di Cittadinanza per un totale di 16 ore settimanali per la cura del verde pubblico, del decoro urbano, spazzamento e manutenzione degli immobili e pertinenze stradali, cura e riorganizzazione dell’archivio storico e della biblioteca.

“È con grande soddisfazione - commentato il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta - che annuncio l’avvio della fase operativa di questo importante progetto sociale che consentirà a chi percepisce il reddito di cittadinanza di rendersi utile alla comunità e iniziare un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro. I Puc - ha concluso il sindaco - rappresentano l'applicazione del principio di restituzione sociale, che porta il beneficiario di un sostegno (in beni o servizi) ad impegnarsi a favore della comunità locale, come riconoscimento del sostegno ricevuto, ma soprattutto una opportunità per acquisire e certificare competenze spendibili sul mercato del lavoro e aumentare l’occupabilità dei percettori di reddito di cittadinanza”.