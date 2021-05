Siracusa, ingegneria ambientale: protocollo d'intesa tra Confindustria e Aiat

Protocollo d’intesa tra l’Associazione degli Industriali di Siracusa e l'associazione nazionale "Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - Aiat.

E' stata siglata dal presidente di Confindustria, Diego Bivona e il presidente dell'associazione, Giuseppe Mancini.

Con l’accordo si attiva una collaborazione che mira all'incremento della sostenibilità con azioni di informazione/formazione, a livello territoriale, che vedano coinvolti il sistema delle imprese, le organizzazioni produttive, ma anche i decisori pubblici e le autorità di controllo, gli organi tecnici (Ispra e Arpa), le Università, fino agli stessi consumatori, al fine di aumentare la cultura ambientale.

Verranno promossi eventi, incontri, studi di settore relativi alla transizione energetica, sviluppando conoscenza per l'accesso ai fondi europei e creando figure professionali insieme all’Università di Catania e agli altri atenei siciliani nel campo dell’ingegneria ambientale. Gli studenti universitari verranno supportati e verranno organizzate visite guidate, stage e tirocini di studenti presso le aziende associate a Confindustria Siracusa con le quali verranno stipulate convenzioni attuative.

“In questo particolare periodo in cui le aziende devono affrontare grandi cambiamenti – ha commentato Diego Bivona - è quanto mai necessario stringere accordi con chi ha le competenze per favorire la ripartenza ed iniziare la crescita delle comunità e dei territori”.

“Aiat - ha detto Giuseppe Mancini - crede fortemente che l’industria sia l’attore principale nel processo di crescita economica dei territori e si impegna a supportare Confindustria Siracusa in un percorso di formazione specialistica per una progressiva e concreta transizione energetica”.