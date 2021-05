Under 15, l’Eurialo vince e si qualifica alle semifinali

L’Eurialo supera il Motuka nel triangolare del PalaLobello e stacca il pass per le semifinali regionali del torneo under 15 di pallavolo femminile.

Dopo aver perso 3-0 con l’Aurora (parziali di 25-15, 25-16 e 25-8), la squadra allenata da Salvo Drago non ha fallito la seconda opportunità, sconfiggendo in tre set le modicane.

Il primo parziale è stato quello più combattuto, con le verdeblù che si sono imposte con 11 punti di scarto; secondo e terzo più facili come dimostrano anche i punteggi (25-7 e 25-9). In mezzo, il successo dell’Aurora sul Motuka con un indiscutibile 3-0.

“Sono soddisfatto – ha detto Salvo Drago – per come si è espressa la squadra. Complimenti a tutte, in modo in particolare a Giorgia Colombo e Federica Lombardo, al primo anno di pallavolo. Hanno dimostrato spirito di competizione e atteggiamento positivo, lottando tanto e facendo recuperi importanti sia per l’età che per la categoria. Si sono integrate bene con le compagne. Certo, contro l’Aurora è stato tutto più difficile perché nella nostra metà campo arrivavano palloni più veloci e incisivi. L’altra gara, che era alla nostra portata, l’abbiamo interpretata nel modo migliore, sbagliando poco. Le ragazze hanno provato a seguire le mie indicazioni, a volte riuscendoci, a volte no. Sono comunque contento per la prova fornita e per come sono state in campo in entrambe le partite. Ora penseremo alle semifinali. Ci attende un compito molto difficile”.

Questa sera in campo l’under 17 contro l’Aurora in una gara ininfluente ai fini della classifica, mentre domani alle 19,30 l’under 19 sfiderà al PalaLobello l’Ardens Comiso.