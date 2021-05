Francofonte, contagi in pericoloso aumento: il sindaco Lentini "Rispettiamo le regole e andiamo a vaccinarci"

Francofonte a rischio zona rossa. A darne conferma ufficiale è il sindaco, Daniele Lentini, che ieri sera è intervenuto con un videomessaggio sui social richiamando i suoi concittadini al rispetto delle regole.

Al momento sono 51 i positivi attuali nel Comune del triangolo della zona nord della provincia di Siracusa e in caso di aumento dei contagi la presidenza della Regione si vedrebbe costretta a dichiarare la zona rossa.

"Questo sarebbe deleterio per tutti noi - ha detto Lentini - a partire dai commercianti e non possiamo permettercelo. Questo è l'ultimo step di sacrifici, quindi - ha intimato - rispettiamo le regole e soprattutto andiamo tutti a vaccinarci". Il primo cittadino ha ricordato che a Francofonte l'Asp ha organizzato un presidio che somministra i vaccini da lunedì al venerdì di mattina e il martedì e giovedì anche di pomeriggio.

"Lentini e Carlentini - ha aggiunto - stanno andando alla grande sulle somministrazioni mentre noi siamo indietro. Invito tutti a vaccinarsi - ha concluso - altrimenti l'autunno sarà difficile".