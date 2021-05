Auto in fiamme in galleria sulla Siracusa-Catania: traffico in tilt

Auto in fiamme in prima serata in galleria sull'autostrada Siracusa-Catania, in direzione dei marcia verso il capoluogo etneo, all'altezza dello svincolo di Lentini.

Sul posto la Polstrada e i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. Per fortuna nessuna conseguenza per gli occupanti dell'auto.

La circolazione è stata prima bloccata per consentire le operazioni di spegnimento e poi è tornata lentamente alla normalità.