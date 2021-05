Francofonte, salgono i contagi: oggi altri 5 positivi

A Francofonte si fa più difficile la situazione dei contagi da covid.

Alcuni giorni fa era scoppiato il caso di un focolaio in una palestra con 13 ragazzini e un istruttore e nella giornata di oggi si sono aggiunti altri 5 contagi che hanno fatto lievitare il tasso di incidenza con il rischio molto vicino dell'ingresso in zona rossa.

E' prevedibile che nelle prossime ore il sindaco, Daniele Lentini, emanerà dei provvedimenti per arginare il dilagare dei contagi.

La stessa strada è stata percorsa a Canicattini Bagni dove le ordinanze del sindaco Miceli, oggi prorogate di altri due giorni, hanno fatto rientrare l'allarme.