Priolo, Festa della Repubblica: iniziative l'1 e il 2 giugno

Diverse le iniziative programmate dal Comune di Priolo pera la Festa della Repubblica.

Martedì 1 giugno, a partire dalle 9:30, all’esterno del Palazzo Municipale, si terrà una manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale e dalla Presidenza del Consiglio.

Questo il programma: concerto a cura del I e II Istituto Comprensivo; ubicazione, per la prima volta, delle bandiere europea, italiana e siciliana; inaugurazione della bacheca universitaria: inaugurazione del progetto la “Bellezza di Priolo Gargallo”; consegna di un attestato di gratitudine alle Forze dell’ordine e alle associazioni di volontariato.

“Erano tantissime - sottolinea il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Biamonte - le iniziative che avremmo voluto portare avanti: “crediti formativi, Consiglio comunale dei ragazzi...”. Purtroppo la pandemia ci ha bloccati, nonostante ciò non ci siamo fermati. Il concerto e l’albero di Natale con grande successo sono diventati realtà. A settembre, pandemia permettendo, renderemo finalmente operativo il regolamento del Consiglio comunale dei Ragazzi. Adesso - continua Biamonte - l’obiettivo è lanciare un’altra tradizione: la celebrazione del 2 giugno, “Festa della Repubblica”. L’intento è sempre uguale, creare tradizione e comunità e far avvicinare i cittadini alle istituzioni e alla vita del paese. Oggi, anche grazie all’acquisto degli strumenti che abbiamo da poco donato alla scuola, Priolo e i nostri ragazzi diventano eccellenza regionale e punto di riferimento di tutta la provincia in ambito musicale.

“In queste due giornate - commenta il sindaco Pippo Gianni - protagonisti saranno i nostri ragazzi e insieme a loro riaffermiamo ancora una volta i valori fondanti della Repubblica: libertà, democrazia, pari dignità e speranza nel domani”.

L‘assessorato alla Cultura, retto da Patrizia Arangio, ha organizzato altre importanti iniziative che si terranno mercoledì 2 giugno.