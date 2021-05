Tragedia sulla Modica-Rosolini, violento impatto tra 3 auto: muore un 18enne

Incidente stradale mortale ieri intorno a mezzanotte sulla Sp 27, la Modica-Rosolini. Uno schianto tra 3 auto è stato fatale per il conducente di una dele tre vetture, un 18enne di Rosolini. Gli altri ragazzi, 7 in tutto, sono rimasti feriti e portati nei Pronto soccorso di Modica e Avola. Per loro, per fortuna lievi conseguenze: sono già stati tutti dimessi.

Sul posto i Carabinieri e i Vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118. Il 18enne è stato condotto in ospedale ma è spirato subito dopo l'arrivo.

I militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un'inchiesta.