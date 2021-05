Vaccinazione di massa a Buscemi: somministrate in 3 giornate 350 dosi

Terza giornata di vaccinazione di massa ieri a Buscemi: in totale sono stati somministrati 350 vaccini.

L'iniziativa rientra nel programma di vaccinazioni di massa nei piccoli Comuni montani avviata dalla Regione Sicilia. Il primo Comune dell'Isola ad avere il 100% di vaccinati contro il covid è stato due settimane fa Cassaro.

Soddisfatto, a conclusione delle tre giornate, il sindaco di Buscemi, Rossella La Pira: "È stato bello vedervi in tantissimi, soprattutto giovani, attendere il proprio turno, in maniera composta, per sottoporvi al vaccino.

Siete stati grandi e avete dimostrato ancora una volta il grande senso di responsabilità a tutela della salute pubblica, sfidando timori e preoccupazioni.

Un doveroso ringraziamento va al personale sanitario dell'Asp, ai volontari, agli impiegati comunali e agli amministratori che in vario modo hanno contribuito al raggiungimento questo importante risultato di comunità".