Siracusa, Federalberghi incontra l'assessore al Turismo: gettate le basi per una proficua collaborazione

Gettate le basi per una stretta, proficua, collaborazione per i progetti futuri tra Alessandro Schembari, assessore al turismo del comune di Siracusa e Alberto Carpenzano, presidente provinciale dell’associazione nazionale più rappresentativa degli albergatori.

“Non possiamo perdere l’occasione di collaborare per il bene della categoria e della città - ha detto Carpenzano - tutte le ricerche indicano che dove c’è una fitta rete di rapporti tra pubblica amministrazione e associazioni di rappresentanza nazionali, il territorio cresce in modo esponenziale. Oramai gli studi sul turismo sottolineano - continua - che dobbiamo essere competitivi con l’estero e con altre regioni, e per farlo dobbiamo offrire suggestioni, emozioni e soprattutto servizi“.

Dello stesso avviso l’assessore Schembari che durante l’incontro ha chiarito cosa è stato fatto con i soldi della tassa di soggiorno e quali sono le nuove prospettive: “Noi siamo disponibili a pianificare, insieme, le strategie di intervento”.

Federalberghi ha evidenziato la necessità di considerare che sulla tassa di soggiorno le commissioni bancarie, a carico dell’albergatore, vengano decurtate. In questo modo l’albergatore, che incassa la tassa, restituirebbe l’importo al netto della percentuale della spesa bancaria.

Si è parlato anche di pianificazione di eventi ed incontri culturali, di come presentare al meglio il nostro territorio in modo unico, trasparente, immediato e professionale rispetto alle mutate esigenze della pandemia.

“Si sta già lavorando ad alcuni pacchetti nazionali - chiarisce il presidente di Federalberghi - insieme agli operatori teatrali, gli albergatori, le guide di Confguide, per poter, attraverso gli eventi già in cantiere, offrire soluzioni confacenti alle richieste del turista post-covid. L’imperativo categorico è stare insieme per la crescita di tutti”.

Tutto questo mentre la camera di commercio del sud-est, grazie all’azione determinate dell’intera giunta camerale e della nostra rappresentante siracusana Enza Privitera, ha previsto per l’istituto nazionale del dramma antico di un supporto straordinario affinché possa organizzare una stagione importante per tutta la comunità del sud-est, albergatori compresi. Si auspica, così, una presenza di circa 100 mila persone che porterà, si spera, una ricaduta economica di circa 30 milioni.