Pachino, escursione in barca tra Marzamemi e Portopalo per le terze classi dei comprensivi

Un’escursione con due barche lungo le coste tra Marzamemi e Portopalo. E' l'iniziativa organizzata dall’l’Indirizzo di Trasporti e Logistica dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Michelangelo Bartolo” di Pachino nell'ambito del Piano Scuola Estate 2021 promosso dal Miur.

"Gli alunni e i loro docenti – spiega il Dirigente - per un giorno faranno da cicerone ai ragazzi delle classi terze degli Istituti comprensivi “G. Verga”, “V. Brancati” e “S. Pellico”, alla scoperta della ricchezza delle coste fra Marzamemi e Portopalo di Capo Passero

L’imbarco è previsto per le 9 al club Nautico di Marzamemi, dove sarà allestito uno stand del “Bartolo” che avrà il compito di accogliere i ragazzi. La partenza è fissata per le 9.30, il rientro alle 13 circa.