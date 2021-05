Augusta, controllo del territorio: sanzioni per 6.500 euro

Servizi di controllo del territorio effettuati dai Carabinieri in provincia di Siracusa nell'ultima settimana.

I militari dell'Arma hanno controllato diversi esercizi commerciali, 416 persone e 258 veicoli, eseguendo varie perquisizioni personali e veicolari e contestando svariate violazioni al Codice della Strada, in genere per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per l’uso del telefono cellulare durante la guida, per la mancata revisione periodica del mezzo, per la guida di motociclo senza l’uso del casco e, in un caso, per guida di veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida.

In totale sono state elevate sanzioni per circa 6.500 euro; sono stati anche ritirati 2 documenti di circolazione, per un totale di 50 punti sottratti.

Rigiardo i controlli anticovid i Carabinieri hanno sanzionato 8 persone, per circa 3.200 euro.