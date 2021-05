Siracusa, ubriaco in strada minaccia i passanti: denunciato 62enne

Ubriaco in strada nella zona di via Torino a Siracusa, inveiva e minacciava i passanti.

I Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione e giunti sul posto hanno tentato di riportare l'uomo, un 62enne, alla ragione, ma invano.

L’uomo ha continuato a minacciare i presenti, in particolare gli operai, che erano impegnati nella ristrutturazione di un’abitazione dalla quale egli era stato sfrattato tempo fa, poi si è impossessato di una catena, appesa ad un cancello, e ha colpito accidentalmente al costato uno dei militari, causandogli lievi escoriazioni al petto.

Per il 62enne è scattata la denuncia per minaccia.