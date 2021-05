Melilli, grande partecipazione allo screening urologico gratuito

Grande partecipazione dei cittadini di Melilli allo screening urologico gratuito.

Lo rende noto il sindaco Giuseppe Carta: “La grande professionalità e la rinomata esperienza del team medico diretto dal Professor Massimo Madonia, dell’AU di Sassari, sta mettendo un freno ai viaggi della speranza che i nostri concittadini erano costretti a compiere per raggiungere ospedali e centri medici nel centro e nel nord Italia. Conosciamo - aggiunge - tutti i dati dell’incidenza di alcuni tipi di tumori nel territorio ed è nostro dovere come istituzioni pubbliche intervenire per mettere i cittadini nella condizione migliore per ricevere una diagnosi e una cura, come in questi giorni, quando è stato eseguito un importante e tempestivo intervento chirurgico”.