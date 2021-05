"The best model of Europe" sceglie Ortigia come location dello shooting fotografico

Sono stati appena pubblicati, gli scatti che ritraggono i finalisti, rappresentati dalla G&A Agency, del concorso "THE BEST MODEL OF EUROPE", firmati da Pippo Failla, Enzo Ferdinando Stagno e seguiti dall'art director Svety Sol.



Patron dell'evento, Rosario Stagno, che in occasione della neo collaborazione con la G&A Agency, ha scelto come location per il set fotografico, la meravigliosa isola di Ortigia.

Il concorso, THE BEST MODEL OF EUROPE, giunge così alla sua nona edizione, vantando di essere stato anche uno dei pochi concorsi internazionali, che nel 2020, è riuscito ad andare in scena per le finali a Lloret de Mar, in un contesto free covid.

Anche quest'anno , giungeranno in Spagna, modelli da tutta Europa, che si confronteranno nei diversi defilé a tema, ognuno nella propria categoria di rappresentanza (bambini, ragazzi, adulti, over).

La giuria, valuterà i concorrenti per portamento, carisma, presenza scenica e tanti altri dettagli che conclameranno "i modelli più belli d'Europa".

Ai vincitori , che saranno incoronati come "THE BEST MODELS OF EUROPE", andranno dedicati degli articoli in diverse riviste nazionali, in partnership con "The best model Agency" di Milano, oltre che ad essere protagonisti delle varie fashion week a carattere internazionale.



La G&A Agency parteciperà in prima fila a questi eventi, collaborando anche attivamente all'organizzazione del "Festival dell'alta moda siciliana" , che quest'anno sarà ospitata nella cittadina di Ferla (SR).

L'appuntamento, quindi, con le finali di "THE BEST MODEL OF EUROPE" è confermato a Lloret de Mar, dal 29 Agosto al 4 di Settembre; e chissà se tra i vincitori di questa edizione, ci sarà anche un tricolore italiano.