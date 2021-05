Priolo, centro vaccinale aperto anche il 2 giugno

Il centro vaccinale di priolo sarà aperto e operativo anche il 2 giugno.

A darne notizia il sindaco Pippo Gianni, che ha avanzato richiesta in tal senso agli organi competenti di modo da garantire le vaccinazioni a coloro che sono prenotati.

Al Punto vaccinale di Priolo è in corso anche la somministrazione dei vaccini per i maturandi, su base volontaria, senza prenotazione. Gli studenti dovranno recarsi presso la struttura di Protezione Civile del Cerica muniti di dichiarazione del dirigente scolastico, attestante l’iscrizione all’ultimo anno della scuola superiore.