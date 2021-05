Green Game, ottimo piazzamento per gli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci” di Floridia

Si è conclusa mercoledì l’8^ edizione del Green Game, il progetto didattico dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, alla quale hanno partecipato 113 Istituti Secondari di II grado da tutta Italia.

Ottimo piazzamento per gli studenti della 1A del Liceo “Leonardo da Vinci” di Floridia che, in rappresentanza della provincia di Siracusa.

Sul podio: campioni d’Italia i ragazzi della 2A ind. Grafica dell’Istituto “Vincenzo Moretti” di Roseto degli Abruzzi, al 2^ posto un’altra classe del Moretti la 1 CAT e medaglia di bronzo per la 2E dell’IIS “B. Lotti” di Massa Marittima (GR).

Alvin Crescini e Stefano Leva alla conduzione della Finale.

Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica.