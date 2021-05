Siracusa, Il Wojtyla vincitore del torneo di lettura “Attenti al...libro”

L'Istituto comprensivo “Wojtyla” vincitore del V torneo di lettura “Attenti al...libro”, organizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Provinciale.

Alla cerimonia di premiazione presenti il sindaco Francesco Italia, l'assessore alle Politiche culturali Fabio Granata, il direttore della Biblioteca Nunzio Marino. Secondo posto per la “Costanzo”, terzo il “Brancati”. Gli Istituti, anche quest’anno, hanno ricevuto come premio una sacca con decine di libri che arricchiranno le loro biblioteche scolastiche.

“La lettura riveste una grande importanza nella crescita culturale delle nuove generazioni - ha detto il sindaco Italia - ed è costante l'impegno dell'amministrazione nel promuovere iniziative come “Attenti al...libro”, giunta già alla sua quinta edizione”.

“La Biblioteca comunale - ha evidenziato l'assessore Granata - è ormai diventata un sicuro punto di riferimento nel panorama culturale della città. Siracusa si appresta a vivere un'altra estate di grandi eventi che avranno come protagonista la lettura. Il primo appuntamento, martedì 1 giugno, è con le 'Conversazioni siracusane al tramonto' in programma nel cortile della sede storica del Gargallo”.