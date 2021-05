Siracusa, bando per riassegnare 10 cappelle funerarie dismesse

Bando pubblico indetto dal Comune di Siracusa per l'assegnazione di 10 cappelle funerarie dismesse.

E' disponibile on line sul sito istituzionale del Comune, insieme a tutte le notizie utili per partecipare

Le domande possono essere inoltrate entro le 12 del 26 giugno. Il 29 giugno, alle 9, si terrà l'asta per l'aggiudicazione.