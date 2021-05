Siracusa, protocollo tra Ente scuola edile e centro per l'impiego

Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore edile. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa, tra i primi in Italia, firmato da Ente scuola edile Cpt e Centro per l’impiego di Siracusa.

L’Ente scuola edile di Siracusa, perciò, si sta già attivando per rilanciare, attrezzando uno specifico sportello, il sistema Blen, ovvero la piattaforma dove far confluire tutti i dati individuali dei disoccupati edili e dove le imprese potranno accedere per individuare i profili professionali necessari.

“Il protocollo - dichiara il presidente dell'Ente scuola edile di Siracusa, Alberto Di Stefano - può rappresentare anche un osservatorio fondamentale per monitorare il mercato del lavoro del settore delle costruzioni, individuando i profili professionali maggiormente richiesti e necessari e programmando, di conseguenza corsi mirati di specializzazione. Identificando e partecipando, in tal senso, anche a bandi pubblici per realizzare percorsi e progetti di formazione, generale e specialistica”.

"Il prossimo passo - aggiunge il vicepresidente, Salvo Carnevale - dovrà adesso essere la partenza della sperimentazione e del popolamento del database Blen per migliorare. E poi spetterà alle parti sociali il compito di incentivare su leva contrattuale questo incrocio trasparente tra domanda e offerta lavoro su un sistema che vedrà il contributo delle parti che hanno firmato la convenzione”.

“Siamo lieti di avviare questa collaborazione con l’ente edile - conclude Alberto Alessandra, dirigente del Servizio XV del Centro per l’impiego - nell'ambito del processo di incrocio domanda e offerta, già attivo presso tutti i centri per l’impiego, permettendo così di aumentare la quota di intermediazione e di favorire l’occupazione”.