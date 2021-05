Siracusa, al via lunedì il diserbo di strade e marciapiedi

Inizieranno lunedì gli interventi di diserbo dalle erbacce di strade e marciapiedi a Siracusa.

Lo comunica l’assessore al Verde pubblico, Carlo Gradenigo: il servizio, assegnato all’impresa “Isola verde” per un importo di circa 70 mila euro, prevede lavori di diserbo con mezzi meccanici oppure manuali, a seconda delle circostanze, su circa 200 chilometri di strade urbane ed extraurbane per una fascia di 1,20 metri.

Si parte lunedì zona di via Achille Adorno, via Luigi Cassia e via Patania; a seguire, l’area di via Italia, via Andrea Palma, viale Santa Panagia, Pizzuta, Villaggio Miano e Belvedere. La ditta è in possesso di un elenco prioritario di strade urbane ed extraurbane nel quale sono compresi anche Targia, via Elorina, via Lido Sacramento e le contrade marine.

“Sono stati programmati - spiega l'assessore - tre interventi completi e successivi fino a dicembre, con i quali speriamo di risolvere un problema di sicurezza per le persone e di decoro per la città”.

Nell’appalto è compresa anche la pista ciclabile “Rossana Maiorca”, dove il diserbo è stato completato ieri nell’ambito di uno specifico intervento riguardante pure il Bosco delle Troiane e la vasta area compresa tra le vie Latomie del Casale e Christiane Reimann. Il costo di questi lavori è stato di 15 mila euro, recuperati con la rimodulazione del più ampio appalto per la cura del verde.