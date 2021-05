Francofonte, focolaio covid in una palestra: positivi 13 ragazzini e l'istruttore

Focolaio covid in una palestra a Francofonte: nei giorni scorsi sono stati riscontrati numerosi positivi, che alla data di ieri si contavano 13 ragazzi e il loro istruttore.

Sono stati tutti posti in isolamento, mentre i loro contatti sono in quarantena fiduciaria.

Allo stato attuale sono 41 i positivi al covid nel Comune della zona nord della provincia di Siracusa e una una cinquantina coloro che sono in quarantena.

Il tasso di incidenza al momento non ha superato la soglia critica dei 250 casi ogni 100.000 abitanti, che determina l'ingresso in zona rossa, ma è molto vicino e la situazione di Francofonte è da osservato speciale.