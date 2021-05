Mega impianto fotovoltaico tra Canicattini, Siracusa e Noto, Granata lancia la mobilitazione del territorio

“Solo pensare di poter installare migliaia di pannelli solari per una estensione di oltre 100 ettari nel cuore del Parco degli Iblei e di un tassello di territorio di grande pregio, circondato da importanti siti inseriti nell'Unesco, sconvolgendo la preziosa biodiversità e il paesaggio e visibili a distanza di chilometri, è una operazione gravissima e insostenibile. Se Musumeci non interverrà subito per revocare le autorizzazioni partirà una grande mobilitazione del territorio contro questo inaccettabile sopruso".

Queste le parole di Fabio Franata, assessore alla Cultura del Comune di Siracusa e presidente di Articolo 9.

Il parere positivo dell'assessorato regionale territorio e ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale arriva peraltro in spregio alla contrarietà espressa a suo tempo dalle amministrazioni di Canicattini Bagni, Siracusa e Noto, "prediligendo - scrive Granata - l’interesse economico di pochissimi sulla volontà degli abitanti".

L'assessore poi mette in correlazione questo parere favorevole con il temporeggiare della Regione sull'istituzione del “Parco Nazionale degli Iblei", la cui istituzione bloccherebbe l’operazione.

"Ai primi del 2000 - ricorda - bloccammo, attraverso la mobilitazione popolare, le concessioni alle trivellazioni petrolifere nel Val di Noto.

Con un mio vincolo proposto e accettato il Governo della Regione di allora chiuse il discorso. Oggi - conclude - serve un segnale analogo e immediato”.