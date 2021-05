Vaccini, all'Hub di Siracusa ieri 1.014 somministrazioni con 716 di Pfizer

Prosegue, al ritmo di oltre un migliaio al giorno, la campagna di vaccinazioni all'Hub dell'Urban Center a Siracusa.

Ieri sono state somministrate 1.014 dosi con Pfizer che continua a farla da padrone con 716 vaccini, a seguire Moderna 179, chiude AstraZeneca con 119.

In provincia intanto per domani è prevista una nuova giornata di vaccinazioni di massa a Buscemi, nell'ambito dell'iniziativa della Regione mirata sui piccoli Comuni montani. Dalle 9,30 alla Guardia medica tutti i cittadini residenti o domiciliati stabilmente a Buscemi potranno ricevere l'immunizzazione.

"Solo così - evidenzia il sindaco Rossella La Pira - riusciremo a bloccare la circolazione del virus, garantendo maggiore sicurezza anche alle fasce più deboli non vaccinate".